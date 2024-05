Derby d’alta quota per il Piacenza Baseball: i biancorossi sfidano Sala Baganza

Nuovo impegno di campionato per il Piacenza Baseball, che domenica 12 maggio – con gara 1 prevista alle 11.00 e gara 2 in programma alle 15.00 – sfiderà in trasferta Sala Baganza. Di fronte ci saranno le due inseguitrici dell’imbattuta capolista Avigliana.

derby ad alta quota

Da una parte una squadra, il Piacenza, galvanizzata da un avvio positivo oltre ogni più ottimistica previsione, dall’altra, un Sala Baganza, che non può permettersi assolutamente passi falsi che comprometterebbero troppo presto il cammino verso quei playoff che rappresentano un obiettivo dichiarato dopo la retrocessione dalla Serie A.

LE ALTRE SFIDE DI QUESTO TURNO

In questo quarto turno la capolista Avigliana non sembra rischiare a domicilio dello Junior mentre Brescia, opposto al fanalino di coda Ares potrebbe avvantaggiarsi dallo scontro diretto tra le avversarie che lo precedono. Infine Porta Mortara e Seveso è già una sfida delicata per allontanrsi dalle zone basse.

la classifica

Avigliana 1000 (6-6-0), Sala Baganza e Piacenza 833 (6-5-1), Brescia 500 (6-3-3), Altopiano Seveso e Porta Mortara Novara 333 (6-2-4), Junior Parma 167 (6-1-5), Ares Milano 0 (6-0-6).