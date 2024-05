Il mondo del calcio piange Cesare Fogliazza, morto a soli 70 anni

Anche il calcio piacentino piange Cesare Fogliazza, direttore generale e patron della Pergolettese, vinto da una malattia contro cui combatteva da qualche mese.

Il 5 maggio scorso aveva festeggiato il 70esimo compleanno al centro sportivo Bertolotti di Crema, la sua “casa” da tanti anni.

La sua lunga e appassionata avventura nel mondo del calcio era partita da Pizzighettone (portato fino in Serie C 1), passata brevemente per la Cremonese e dal 2012 aveva i colori della Pergolettese, condotta e mantenuta tra i professionisti.

Grande tifoso milanista, più volte era stato accostato anche al Piacenza calcio, viste le sue origini.

Proprio nella nostra città ha sede la ditta di famiglia, Nuova Corofer Rottami.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata proprio la Pergolettese sui canali social: “Ciao Cesare. È con il cuore affranto e in lacrime, che dobbiamo comunicare la scomparsa, del nostro direttore generale Cesare Fogliazza. Tutti i dirigenti, tecnici, calciatori e tifosi sono vicino a Anna e alla famiglia in questo tristissimo momento e porgono le più sentite condoglianze”.