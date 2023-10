Fiorenzuola in campo contro la Pergolettese: fischio d’inizio stasera alle 20.45

Fiorenzuola sotto la luce artificiale questa sera al Pavesi contro la Pergolettese per la settima giornata del campionato. Fischio d’inizio alle 20,45. Rossoneri sotto i riflettori ma anche sotto la lente per cercare di interpretare questa sindrome strana che li attanaglia con rovesci esterni e prestazioni non esaltanti vedi Lumezzane e Vercelli contrapposte a quelle casalinghe di diverso spessore come accaduto con Albinoleffe e Trento. Per gli uomini di Bonatti è un esame visto che si tratta anche di un altro scontro diretto in chiave salvezza, traguardo mai da dimenticare anche se si è all’inizio della stagione. Giusto mettere fieno in cascina perché poi a breve arriveranno gli scontri ben più difficoltosi con le big, tipo Vicenza e Triestina e altri comunque insidiosi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà