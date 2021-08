La Pergolettese scappa, il Piacenza si sveglia tardi: altro ko in amichevole

Seconda amichevole stagionale per il Piacenza Calcio e secondo ko. Dopo lo 0-2 rimediato con la Sampdoria lunedì scorso, i biancorossi si sono inchinati alla Pergolettese, formazione di serie C.

3-2 il punteggio finale in favore dei lombardi, avanti 3-0 già a fine primo tempo prima del tentativo di rimonta dei ragazzi di Scazzola avviato nella ripresa da Parisi, proseguito con la rete di Marchi ma che non si è materializzato fino in fondo nel match disputato a Ripalta Cremasca.

Pessimo il primo tempo disputato da Cesarini e compagni, scesi in campo con il consueto 3-4-2-1 che ha fatto registrare l’esordio di Codrmoaz nel terzetto arretrato, al fianco di Marchi e Tafa; sulla linea mediana, oltre alla coppia centrale Corbari-Suljic, Parisi e Burgio hanno agito sugli esterni, mentre Cesarini si è disimpegnato da prima punta con l’appoggio dei trequartisti Lamesta e Gonzi. Probabile che i carichi di lavoro dei giorni scorsi abbiano inciso sulla prestazione del Piace, sotto già al 10′: calcio di rigore di Varas e Stucchi battuto. Nessuna reazione e così a metà frazione è già 2-0 con Bariti abile a incornare un traversone di Villa. Dieci minuti ancora ed ecco il tris con Moreo, abile a concretizzare una ripartenza gialloblu dopo un errore di Burgio in fase di disimpegno. La pioggia diviene protagonista nel finale di primo tempo, ma soprattutto lascia perplessi la prestazione offerta dal Piacenza.

Meglio nella ripresa, con diversi cambi operati da mister Scazzola che punta anche su Bobb cui affida la regia. Il gol che riapre i giochi lo sigla Parisi al termine di una buona iniziativa di Cesarini. Marchi, alla mezz’ora, piazza la rete del 2-3 con un tocco sotto misura ma, nonostante i tentativi, il Piacenza non riesce a centrare il pareggio al termine di una prova dai due volti.

Prossimo impegno amichevole previsto il 7 agosto prossimo a Lugagnano con il test al cospetto dell’Albinoleffe.