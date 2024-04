Il Piace riceve la Clivense: vittoria obbligatoria per proseguire in vetta

Il Piacenza capolista del girone B si Serie D oggi torna al Garilli per sfidare la Clivense: fischio di inizio alle 15.00 per una sfida da vincere a tutti costi, per mantenere la vetta a tre giornate dalla fine.

L’ambiente biancorosso, carico e determinato, potrà contare su una ulteriore spinta dal pubblico, visto che sono stati invitati tutti i settori giovanili delle squadre della provincia.

Per quanto riguarda la formazione di mister Stefano Rossini, assente Mattia Corradi, fermato da un risentimento muscolare alla coscia nell’allenamento di venerdì.

Ok arrivato invece per Bachini, che sembra aver superato la distorsione alla caviglia e parte favorito per affiancare Gerbaudo in mediana.

Lo schieramento a quattro uomini potrebbe vedere Artioli riprendere il ruolo di terzino sinistro, così come probabile il ritorno di Bassanini in fascia, titolare dopo quasi due mesi di stop per infortunio.

PIACENZA-CLIVENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli; Ndoye, Gerbaudo, Bachini, Bassanini; D’Agostino, Recino. All. Rossini. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Baudouin, Napoletano, Berton, Touré, Russo, Zini, Kernezo. All.: Rossini

Clivense (3-5-2): Saccon; Tobanelli, Kladar, Kocic; Prandini, Zuddas, Danieli, Cissè, Errichiello; Brighenti, Colferai. All. Allegretti. A disposizione: Pavoni, Romano, Venitucci, Nalesso, Dall’Ara, Montolli, Peres, Momodu, Macedo. All.: Allegretti

Arbitro: Verrocchi di Sulmona