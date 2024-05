Il Piacenza Baseball è chiamato a difendere il terzo posto dall’assalto di Seveso

Il Piacenza Baseball è chiamato a difendere il suo terzo posto, conquistato dopo quattro turni di campionato, dagli attacchi dell’Altopiano Seveso che in Serie B lo segue di una lunghezza. La doppia sfida, con gara 1 alle 11.00 e il secondo round alle 15.00, è in programma domenica 19 maggio.

allarme infermeria per i biancorossi

Un esame che può preoccupare sia per la consistenza dell’avversario, sia perché i biancorossi si stanno ritrovando con l’infermeria affollata dopo l’amara trasferta di Sala Baganza. Paolo Cetti ne avrà per un po’ per guai muscolari, mentre Niccolò Loardi e Yamil Calderon sono alle prese con acciacchi che fino all’ultimo ne renderanno incerta la presenza. Un Piacenza “corto” quindi che si trova obbligato a resistere ad un Seveso che vale certamente di più di quanto sentenzia la classifica. I brianzoli patiscono il pareggio con lo Junior Parma ed il doppio stop contro Brescia ma sono anche gli unici finora ad essere riusciti a portar via una partita al Sala Baganza.

un attacco che fa paura

In attacco i lombardi vantano una media migliore rispetto al Piacenza (288 contro 228) mentre sul monte a farsi preferire è la media pgl biancorossa (4.16 contro 5.45) anche i partenti sevesini Gabbari e Da Silva possono essere considerati un lusso per la categoria.

LE ALTRE SFIDE

Nulla di scontato nel contesto di un turno destinato a rompere ulteriormente la classifica in quanto curiosamente mette di fronte le prime due del girone, Avigliana-Sala Baganza, come detto Piacenza e Seveso, terza e quarta, e poi Brescia e Porta Mortara Novara ed infine i due fanalini di coda Ares Milano e Junior Parma.

LA CLASSIFICA

Avigliana Rebels 1.000 (8-8-1), Sala Baganza 875 (8-7-1), Piacenza 625 (8-5-3), Brescia e Altopiano Seveso 500 (8-4-4), Porta Mortara Novara 250 (8-2-6), Ares Milano e Junior Parma 125 (8-1-7).