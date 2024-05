Giancarlo Perini dieci volte in gara al Tour de France: ascolta il podcast

Terza puntata per il podcast “Aspettando il Tour” realizzato dal giornalista sportivo Claudio Barbieri in vista della tappa piacentina della Grande Boucle in programma il primo luglio. Si tratta della terza tappa del Tour che quest’anno, per la prima volta nella sua storia partirà dall’Italia e Piacenza avrà il privilegio di ospitare la partenza della terza tappa che condurrà gli atleti a Torino.

“ASPETTANDO IL TOUR”: PERINI RACCONTA

Giancarlo Perini è un orgoglio dello sport piacentino. Il suo curriculum parla da solo: ha corso in carriera dieci Tour de France, undici Giri d’Italia, tre Vuelta di Spagna, sei Giri di Svizzera e due mondiali. Ha trascinato Gianni Bugno alla vittoria del titolo mondiale a Benidorm nel 1992, è stato gregario di lusso e compagno di Battaglin, Visentini, Roche, Bugno e Chiappucci, vivendo in prima persona gli anni d’oro del ciclismo italiano e venendo guidato dall’ammiraglia azzurra dal padre del ciclismo, il CT Alfredo Martini. Il suo ottavo posto alla ‘Grande Boucle’ del 1992, con Chiappucci sul podio e la Carrera premiata come miglior squadra, resta negli annali. Abbiamo raccolto le sue testimonianze, da un corridore che ha vissuto il Tour de France da protagonista, durante un’intervista a TeleLibertà, ripercorrendo la sua carriera e le sue imprese sportive, tra aneddoti e curiosità. Buon ascolto!

ASCOLTA IL PODCAST