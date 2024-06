“Aspettando il Tour” con Giancarlo Perini stasera alle 20.05 su Telelibertà

Prosegue la marcia di avvicinamento alla tappa piacentina del Tour de France del prossimo 1° luglio con il format speciale “Aspettando il Tour” in onda ogni martedì su Telelibertà. I conduttori Nicoletta Marenghi e Claudio Barbieri torneranno puntuali questa sera alle ore 20.05 nelle case di piacentini per accompagnarli verso il grande evento insieme a ospiti illustri che hanno fatto la storia del nostro ciclismo.

Nell’ultima puntata abbiamo scoperto l’esperienza legata alla Grande Boucle di Giorgia Bronzini, questa sera toccherà a un’altra “leggenda” come Giancarlo Perini raccontarci che cosa è stato ed è tuttora questa gara. Lui che è addirittura arrivato ottavo assoluto nel 1992 e ha partecipato a ben dieci edizioni, sarà in studio con un paio di cimeli d’annata: sono le maglie di quei Tour che ci mostrerà in diretta, una della prima edizione alla quale ha preso parte nel 1982 e l’altra di quella della storica ottava posizione.

Il quarto e ultimo appuntamento con il programma sarà poi martedì 25 giugno con una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Piacenza per gli ultimissimi dettagli sul gran giorno del 1° luglio. Tutte le puntate di “Aspettando il Tour” si potranno vedere, oltre che su Telelibertà sul canale 5076, anche in streaming sul sito www.liberta.it e on demand sul sito www.teleliberta.tv.