Piacenza baseball: rinviati gli incontri di oggi a causa del maltempo

Il maltempo della notte tra 22 e 23 giugno ha reso il terreno di gioco dello Stadio De Benedetti impraticabile, di conseguenza gli incontri in programma tra Piacenza e Brescia, validi per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie B, sono stati rinviati a data da destinarsi. Con ogni probabilità verranno recuperati in turni infrasettimanali nel mese di Luglio. Stessa sorte è toccata a CABS-Junior Parma, mentre Sala Baganza, vincendo entrambi gli incontri contro Porta Mortara (16-4 e 19-9) si avvicina alla capolista Avigliana, costretta al pareggio dall’Ares sul diamante di casa: 9-1 ed 1-8 i punteggi.