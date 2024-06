Baseball, nel derby con Junior Parma in palio punti sicurezza per Piacenza

Derby ducale al Tullo Massera di Parma tra Junior e Piacenza Baseball. In Serie B è in programma un doppio incontro (domenica 30 giugno alle 11.00 e alle 15.00) con in palio una bella porzione di sicurezza in termini di classifica.

match importante dopo una lunga serie di rinvii

Le due contendenti sono distanziate di poco con i biancorossi terzi e i parmensi quinti a pari merito con Brescia, il tutto per una graduatoria in parte falsata dai rinvii delle ultime settimane causa maltempo. In pratica, solo le ultime due, Ares e Porta Mortara che domenica avranno uno scontro diretto da brividi, hanno potuto onorare il calendario mentre tutte le altre, chi più chi meno, saranno alle prese con recuperi.

Piacenza è anzi la compagine con maggiore ritardo visti i tre rinvii patiti (gara2 ad Avigliana ed il doppio incontro casalingo con Brescia). In buona sostanza, nelle ultime quattro settimane, tra soste e temporali, Piacenza ha giocato la miseria di tre partite e per non steccare proprio nel derby sarà importante riprendere immediatamente feeling con campo e agonismo.

un derby da non fallire

Visto che, almeno fino al suo matematico conseguimento, l’obiettivo stagionale resta la salvezza, a Parma la posta è rappresentata da punti importanti per puntellare un terzo posto finora più che soddisfacente anche se lontano dalle due regine del girone Avigliana e Sala Baganza. Alla luce delle precedenti considerazioni, guardare in alto non conviene perchè le vertigini potrebbero giocare brutti scherzi. Meglio vivere alla giornata cercando di raggiungere quanto prima i traguardi minimi preventivati ed in questo senso il derby con lo Junior potrebbe dire tanto. I recenti rinvii hanno se non altro aiutato il progressivo svuotamento dell’infermeria e finalmente Andrea D’Auria potrà operare le sue scelte di formazione senza troppi impedimenti.

LE ALTRE PARTITE

Porta Mortara Novara-Ares Milano, Brescia-Avigliana Rebels (a Lodi) e Sala Baganza-Altopiano Seveso.ù

CLASSIFICA

Avigliana Rebels 875 (16-14-2), Sala Baganza 824 (17-14-3), Piacenza 533 (15-8-7), Altopiano Seveso 500 (16-8-8), Brescia e Junior Parma 438 (16-7-9), Ares Milano 278 (18-5-13), Porta Mortara Novara 167 (18-3-15).

GIOVANILI

Al Montesissa sabato doppio incontro (inizio ore 15.30) per il mini-baseball contro l’Oltretorrente mentre domenica (ore 10.30) l’Under 14 ospita Sala Baganza.