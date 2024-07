Ciclismo femminile, appuntamento in Spagna per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

La squadra piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink, sarà in trasferta con la formazione donne juniores che oggi, sabato 20 luglio e domani, salirà in sella nei Paesi baschi (Spagna) per partecipare alla “Bizkaikoloreak“, prova di Nations Cup Uci di categoria.

Sei le panterine impegnate nel doppio appuntamento

Reduci dalle medaglie internazionali su pista ci saranno Anita Baima, Linda Sanarini e Asia Sgaravato, affiancate da Linda Ferrari, Eleonora La Bella e Camilla Bezzone.

La squadra sarà diretta nell’occasione dal direttore sportivo Vittorio Affaticati che presenta così l’evento: “La prima tappa di circa 70 chilometri ha un percorso nervoso composto da una salita di circa 3 chilometri da ripetere tre volte con una pendenza media del 3% e da un’ascesa con pendenza massima del 5% con Gran premio della Montagna di quarta categoria. La seconda tappa invece sarà più dura e vedrà tre salite: la prima (Gpm di terza categoria) lunga 4 chilometri e mezzo con un picco del 7,5%, la seconda (seconda categoria) lunga 3 chilometri con pendenza del 5% circa e infine la terza salita (Gpm di terza categoria) di 2 chilometri e mezzo che ci porterà all’arrivo dopo aver affrontato una pendenza massima del 7,2%. Le ragazze stanno attraversando un buon periodo di forma e faranno il meglio per raccogliere il miglior risultato possibile.”