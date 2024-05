Ciclismo, in arrivo nel Piacentino il campionato regionale per Donne Juniores

Sarà un week end a tinte “rosa” quello che la Bft Burzoni VO2 Team Pink proporrà in terra con due appuntamenti ravvicinati per la categoria Donne Juniores e validi come rispettivi campionati regionali emiliano-romagnoli.

L’AGENDA

Il programma si aprirà sabato con il primo Trofeo Alberto Burzoni alla memoria, una cronometro individuale a Quarto che ricorderà l’imprenditore piacentino. La prima partenza è prevista alle 14, con le atlete che lotteranno contro il tempo per quasi dieci chilometri con partenza da Strada Regina e arrivo in via Dalla Chiesa al centro sportivo Polisportiva Lyons Quarto.

Domenica, invece, per il terzo anno Gossolengo ospiterà la corsa su strada, che oltre a essere il terzo trofeo comunale ricorderà anche le figure di Alberto Biondi (35esima ricorrenza) e Rino Andrina (terzo Memorial). In questo caso, il via è previsto alle 9 in via Matteotti, anche sede di arrivo dopo 92 chilometri di gara.

LE DICHIARAZIONI

La due giorni è stata presentata ufficialmente oggi pomeriggio a Quarto alla presenza di Gianluca Andrina (vicepresidente Federciclismo e presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink), Mario Dadati (assessore cittadino allo Sport) e Basilio Mandas, assessore allo Sport uscente del Comune di Gossolengo (prossimo alle urne).

“Quest’anno – racconta Andrina – abbiamo scelto di raddoppiare, sia per dare un ulteriore contenuto tecnico all’evento sia per ricordare anche la figura di Alberto Burzoni. Alla manifestazione sarà presente anche il commissario tecnico Strada femminile Paolo Sangalli, che potrà trarre indicazioni utili per la categoria. La cronometro di sabato sarà abbastanza veloce e tecnica, con 3-4 rilanci e un percorso di quasi 10 chilometri molti dei quali asfaltati recentemente. Domenica, invece, abbiamo allungato il tiro, con la corsa che supera i 90 chilometri, aggiungendo il tratto Castelletto-Monte Raschio per ogni tornata e con il Gran premio della montagna di Rezzanello nell’ultimo dei tre giri che potrebbe far selezione. Il dislivello è di circa 1000 metri e l’arrivo non è scontato”.

“Le iscrizioni – aggiunge il presidente della società organizzatrice – scadranno giovedì per la cronometro e venerdì per la gara di Gossolengo. Ci aspettiamo una sessantina di partenti al sabato e più di un centinaio domenica. Ringrazio le Amministrazioni comunali di Piacenza con l’assessore Dadati per la presenza e di Gossolengo per la disponibilità concreta nell’organizzazione”.

“Siamo contenti – ha affermato Mario Dadati, assessore allo sport del Comune di Piacenza – che si riproponga la competizione di domenica ma anche venga aggiunta la tappa di sabato in memoria di Alberto Burzoni: è giusto ricordare ciò che ci ha lasciato, una persona che ha saputo seminare bene, con la figlia Arianna diventata ora un punto di riferimento per l’attività sportiva sul territorio. Nel periodo in cui l’espressione più alta del ciclismo, il Tour de France, sta per sbarcare a Piacenza cerchiamo di proporre appuntamenti che coinvolgano varie fasce di età e non solo lo sport, ma anche altri mondi legati come turismo, cultura ed enogastronomia. Piacenza deve mettersi in vetrina e la vera scommessa sarà dopo il primo luglio (partenza di tappa del Tour, ndc). Cercheremo di puntare ancora più in alto nello sviluppo del ciclismo sul territorio provando ad allargare la base di praticanti, stiamo dialogando per le strategie”.

“Abbiamo rinnovato volentieri – ha aggiunto l’assessore allo Sport uscente del Comune di Gossolengo Basilio Mandas – la nostra disponibilità per la terza edizione della manifestazione. Per noi è un motivo d’orgoglio e fonte di prestigio avere in paese atlete di livello internazionale”.

PIACENZA IN SELLA

In ognuno dei due giorni di gara in gara ci saranno tre atlete piacentine: Arianna Giordani, Alessia Sgrisleri (compagne di squadra alla Racconigi Cycling Team) e Greta Pighi, in forza alla Biesse Carrera, mentre la Bft Burzoni VO2 Team Pink giocherà “in casa” con la propria formazione al via.

I DETTAGLI DEI PERCORSI

La cronometro di sabato si svilupperà intorno a Quarto partendo da Strada Regina e toccando nell’ordine Casa Calciati, via Morigi, località Lanzafame, via Duomo, località Ciavernasco, strada di Quarto, nuovamente Strada Regina, via Dossetti, via Calciati e infine via Dalla Chiesa con l’arrivo al centro sportivo.

La gara su strada di domenica a Gossolengo, invece, si snoderà sostanzialmente attraverso tre giri: alle 9 è prevista la partenza in via Matteotti, con la prima tornata (30,6 chilometri) che toccherà anche Tuna, Gazzola, Monteraschio, Rivalta (bivio) per poi passare nuovamente a Gossolengo sotto lo striscione d’arrivo. Qui inizierà la seconda tornata (28,5 chilometri), in parte uguale alla precedente ma senza ripassare per Gossolengo, toccando due volte all’interno del giro Tuna e Gazzola. Il terzo e ultimo anello, invece, vedrà inizialmente la salita di Rezzanello (lunghezza 4,23 chilometri, pendenza media del 5,4% e massima del 16%) per poi toccare Momeliano, Gazzola, Monteraschio, Rivalta e tornare a Gossolengo per l’arrivo in via Matteotti posto dopo 92 chilometri.

Nella foto di Frantz Piva, Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) vincitrice nel 2023 a Gossolengo

Nella foto, da sinistra Basilio Mandas (assessore allo Sport uscente di Gossolengo), Gianluca Andrina (presidente Bft Burzoni VO2 Team Pink) e l’assessore cittadino allo sport Mario Dadati