Rugby, Luciano Torres e Andrea Libero rinforzano la prima linea dei Lyons

Arrivano i primi acquisti in casa Lyons, che vanno a rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione di Serie A Elite al via nel mese di ottobre.

Il primo focus della società piacentina è stato quello di rinforzare il pacchetto di mischia, che ha subito alcune importanti perdite in sede di mercato. Per puntellare la prima linea bianconera arrivano due piloni di assoluto valore, che si giocheranno le proprie chance da protagonisti nel massimo campionato italiano.

dall’argentina ecco luciano torres

Dall’argentina arriva il pilone destro Luciano Torres, classe 1998 dal fisico imponente. Torres è un pilone che rispecchia le esigenze moderne del ruolo, abbinando a una grande solidità in mischia la propria presenza in campo aperto, soprattutto come portatore di palla: i suoi 123 chili distribuiti su 188 centimetri sono sicuramente di aiuto per sfondare le difese, rendendolo un’arma offensiva importante. Anche dall’altro lato del pallone Torres si fa rispettare, usando la propria forza fisica per fermare efficacemente gli avversari. Torres nasce e cresce a Lujan, muove i primi passi nelle fila della squadra della sua città arrivando a vestire la maglia delle nazionali giovanili argentine e affermandosi come uno dei prospetti più interessanti della nazione, conquistando nel 2021 anche la chiamata dei Jaguares, franchigia argentina che partecipa al campionato internazionale Super Rugby Americas. Nei Lyons ritrova il suo compagno di club Francisco Minervino, di un anno più giovane, con cui ha condiviso il percorso di crescita e ha vestito la maglia della prima squadra del Lujan Rugby Club. Torres ha da poco conseguito il passaporto italiano grazie alle proprie origini, ma sarà impiegato come straniero nelle liste gara. “Sono entusiasta di essere in Italia e potermi confrontare con un campionato di alto livello come questo, ho maturato il desiderio di misurarmi con un campionato europeo nell’ultimo periodo e Francisco Minervino mi ha dato la sponda ideale per fare questo salto importante per la mia carriera e la mia vita. Obiettivi per la stagione? Vincere, ovviamente. Siamo qua per questo ed è la volontà che dobbiamo portare in campo in ogni allenamento e in ogni partita. Ho delle ottime sensazioni e penso che ci divertiremo”.

da padova il giovane andrea libero

Arriva da Padova il rinforzo per il lato sinistro della mischia, con il 23enne Andrea Libero proveniente dal Petrarca campione d’Italia. Cresciuto nelle fila della squadra veneta, Libero vanta due campionati nazionali vinti con le squadre giovanili, a livello U16 e U18, prima di militare nella formazione seniores. Libero ha giocato prevalentemente nella Formazione Cadetta, che ha concluso le ultime due stagioni al secondo posto del Campionato di Serie A, sfiorando in un’occasione l’esordio nel massimo campionato italiano. Ora il giovane pilone è pronto al grande salto, e per farlo ha deciso di sposare la causa Lyons per cimentarsi con il massimo livello.

A livello fisico, Libero è perfettamente adeguato ai canoni richiesti dal ruolo di pilone sinistro, con un fisico compatto ed esplosivo da 11 chili distribuiti su 182 centimetri. Il meglio sa darlo nel gioco aperto, con un dinamismo e una aggressività difensiva che derivano dal suo passato come terza linea. Sotto la guida dell’allenatore della mischia Tino Paoletti e i consigli di due compagni esperti come Romulo Acosta e Francisco Minervino potrà sicuramente crescere, e l’auspicio è quello di aver trovato un elemento importante anche per il futuro. “Quando si è presentata l’occasione di venire ai Lyons, ho chiesto informazioni ai miei ex compagni che erano stati a Piacenza, e tutti mi hanno parlato benissimo dell’ambiente e della società. Sono venuto qui a giocarmi le mie carte e dimostrare di valere il massimo livello italiano, sono pronto a dare il massimo ogni volta che verrò impiegato”.