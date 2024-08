Zona Calcio Estate, ospite l’ex numero uno Beghi: “Record piacentino d’imbattibilità”

Racchiudere più di 20 anni di carriera da portiere in una sola intervista. Zona Calcio Estate ci è riuscita, nell’ultima puntata condotta da Michele Rancati e che ha visto come ospite l’ex numero uno Paolo Beghi.

Per lui, un lungo trascorso nei nostri dilettanti, dopo gli inizi fra Folgore e Pro Piacenza. Al Codogno i primi campionati e il sogno professionisti: “Non nego che il sogno di arrivare a livelli più alti c’è stato, ma fra infortuni e un pizzico di sfortuna non ci sono riuscito. Ci fu un interessamento di Brescia e Carrarese, ma anche per motivi economici non fu possibile il grande salto”.

Così ecco il ritorno nel Piacentino e la vittoria in Prima categoria con il BettolaSpes di mister Quagliaroli: “Dove ho contribuito trovando il record d’imbattibilità del calcio piacentino”. Gli ultimi successi con il Rivergaro del compagno Daniele Moretti e la Borgonovese di mister Daniele Sprega, prima dell’addio ai campi per dedicarsi al lavoro a scuola e quello nelle sue palestre.

Insieme all’amico Francesco Bini, in onda su Telelibertà l’ultima seduta degli esercizi di Beghi per la preparazione estiva e i preziosi consigli del centro Gymed di Borgonovo. Ad accompagnare il racconto, come sempre le news legate a Piacenza, Fiorenzuola e al mondo dei dilettanti.