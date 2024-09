Karate, grandi prove per Gaia Granelli ed Eva Dallavalle ai Ctr Games internazionali

Le piacentine Gaia Granelli ed Eva Dallavalle hanno preso parte alla prestigiosa competizione “Ctr-Games” che si è tenuta sabato 7 settembre presso il Palazzetto dello sport “Centro Sportivo San Filippo” di Brescia.

Le due portacolori del Karate Piacenza Farnesiana allenate dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’aspirante allenatrice Giulia Ghilardotti si sono qualificate dopo aver superato la selezione regionale in base al loro eccellente curriculum agonistico e nel mese di giugno, a Roma, avevano anche superato le selezioni della macroarea Centro-Italia che comprendeva sette regioni.

Si tratta della 3° edizione sempre con la formula a squadre e le due atlete hanno dimostrato grande valore e determinazione agonistica.

Eva Dallavalle, selezionata nella categoria cadette -54 chili, ha disputato tre incontri pareggiando il primo con l’atleta titolare dell’area sud, salvo poi vincere il secondo incontro contro l’atleta titolare della Germania entusiasmando il folto pubblico presente. Nel terzo match è arrivata invece una sconfitta di misura contro l’atleta titolare della nazionale italiana, pur totalizzando un punteggio di parità (2-2).

Tuttavia, è stata giudicata vincitrice – come da regolamento – l’atleta azzurra, avendo messo a segno il primo punto.

Gaia Granelli, selezionata nella categoria cadette -47 chili, ha invece perso il primo incontro con l’atleta titolare dell’area nord, campionessa d’Italia 2024. Dopodiché si è resa protagonista di un bell’incontro al cospetto dell’atleta titolare della nazionale tedesca, attualmente all’undicesimo posto nel ranking mondiale e già medaglia d’argento alla Coppa del mondo di Porec: una prestazione che le è valsa un importantissimo pareggio.

Il torneo si è svolto sotto gli occhi delle massime autorità della Fijlkam e ha visto la vittoria della nazionale italiana sia per la classe cadetti che per le classi juniores e Under 21.