Rugby, i Lyons aprono il campionato in casa di Padova campione d’Italia

Per la Sitav Rugby Lyons il grande giorno è arrivato, con il tanto atteso esordio stagionale in Serie A Elite che arriva al “Geremia” di Padova. L’impegno è uno dei più proibitivi, con la trasferta – in programma alle 16.00 di oggi, sabato 12 ottobre – sul campo dei campioni d’Italia del Petrarca Padova, ma i Leoni sono pronti a dare battaglia e rovinare la festa Scudetto degli uomini di Jimenez e Griffen.

L’allenatore bianconero Tino Paoletti ha presentato così la sfida: “Usciamo rinfrancati dalla sfida con il Valorugby Emilia in Coppa Italia, avversario che ci ha storicamente messo in difficoltà. L’errore più grande da correggere è sicuramente l’approccio alla partita, che abbiamo iniziato subendo l’iniziativa avversaria, ma una volta trovate le contromisure ce la siamo giocata alla pari raggiungendo gli avversari nel punteggio. Siamo una squadra nuova e giovane, abbiamo ancora tanto da lavorare ma si iniziano a vedere applicate positivamente le nostre strutture di gioco. Sarà importante per noi approcciare al meglio l’inizio del campionato e raccogliere punti in ogni occasione: mi aspetto per questo una prova coraggiosa e tenace, in cui la nostra tenuta difensiva e il mantenimento del possesso saranno fondamentali contro una squadra che se lasciata libera di giocare può fare molto male”.

Sarà una giornata speciale per uno dei giocatori più rappresentativi della squadra bianconera, ovvero Alessandro Via: il mediano di mischia cresciuto nel vivaio Lyons taglia il traguardo delle 150 presenze in prima squadra.

Tutto pronto dunque per l’esordio di Sitav Rugby Lyons nella nuova stagione del campionato italiano.

Sitav Rugby Lyons: Pasini; De Klerk, Rodina, Castro, Bruno (cap); Russo, Via A; Moretto, Beletti, Cissè; Bur, Ruiz; Torres, Minervino, Acosta

A disposizione: Maggiore, Libero, Carones, Cemicetti, Bance, Perazzoli, Dabalà, Via G Non disponibili per infortunio: Cuminetti, Cocchiaro, Salvetti, Bellucci, Portillo