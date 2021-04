Dalla Dad all’orientamento professionale: focus stasera a Nel Mirino su Telelibertà

Tra didattica a distanza e ritorno in classe. La situazione attuale della scuola è al centro della nuova puntata di “Nel Mirino”, in programma stasera, venerdì 9 aprile, su Telelibertà alle 21.00: diversi saranno i temi affrontati e discussi da presidi che quotidianamente vivono le complessità della didattica a distanza e dei conseguenti ritorni a scuola.

Il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi ha chiamato a raccolta infatti la dirigente scolastica del liceo Respighi e direttrice didattica del quarto circolo Simona Favari e quella dell’istituto Romagnosi-Casali Cristina Capra.

Una nota a parte la merita anche un altro tema correlato alla scuola che verrà trattato in trasmissione: si tratta della neonata Fondazione per la formazione universitaria a orientamento professionale (FUP), un partenariato pubblico-privato che connette mondo universitario e reti industriali del territorio emiliano-romagnolo per la progettazione, la promozione e la gestione delle nuove lauree ad orientamento professionale. Tra i soci fondatori ci sono anche le sedi piacentine dell’Università Cattolica e del Politecnico e Confindustria Piacenza. Stasera a “Nel Mirino” interverranno l’imprenditrice Cristina Repetti in rappresentanza di Confindustria Piacenza con delega alla education oltre che il preside della facoltà di agraria dell’università Cattolica Marco Trevisan e Renzo Marchesi direttore del PoliPiacenza.