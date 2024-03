eBook Reader: dalla carta ad uno schermo, ecco i migliori

Più ecosostenibili, più smart e più facili da trasportare, gli eBook non avranno il fascino della carta ma sanno dire la loro

Cos’è un eBook e perché sono sempre più comuni? Molto banalmente, gli eBook rappresentano una vera e propria evoluzione nel mondo della lettura, un’evoluzione che si instrada verso una meta più ecologica e smart. Esistono diverse tipologie di eBook o, ancor più precisamente, diversi dispositivi tramite i quali è possibile accedere al proprio eBook e al proprio catalogo personale di libri, iniziati, da iniziare o anche da comprare. Esistono, poi, quelli che vengono definiti “eBook-Reader”, ovvero dei dispositivi dedicati esclusivamente a questo, esclusivamente alla fruizione di testi e libri in digitale. In questo articolo andremo a presentare quelli che, a oggi, possono essere considerati i 3 migliori eBook sul mercato per quel che riguarda il mercato Android.

⦁ Onyx BOOX Nova 3: il pannello visivo si attesta su dimensioni abbastanza contenute, il che facilita anche la portabilità del device stesso che è supportato da una batteria da 2800mAh. La risoluzione dello schermo è di alta qualità e, inoltre, si tratta di uno schermo retroilluminato e che dunque tende a non stancare l’occhio.

⦁ Onyx BOOX Nova Air: rimaniamo in casa Onyx, un’azienda molto rilevante e che ha avuto un ruolo da pioniere nell’ambito della produzione di questi dispositivi. Il Nova Air si presenta leggerissimo, compatto e con uno schermo da 7,8 pollici. Il tutto alimentato da un processore che arriva fino a 2Ghz di potenza il che lo rende fluido e molto fruibile.

⦁ Likebook Mars: entriamo, questa volta, in casa Likebook con il modello Mars che monta ben 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile fino a 128 GB. Si tratta di e-reader che supporta tutti i formati di testo e molti formati anche d’immagini, il che facilità di molto la versatilità d’utilizzo.

di Francesco Messina