Robot da cucina: il perfetto alleato ai fornelli!

Un aiutante strepitoso per semplificare e rendere più sana la vostra esperienza ai fornelli

Se a spazzare e pulire il pavimento ci pensa il vostro robot aspirapolvere e a mettervi la musica durante le faccende domestiche interviene l’assistente vocale da voi scelto, c’è anche una soluzione per tutti coloro che non sono avvezzi ai fornelli o per chi, semplicemente, non ha né tempo né energia da spenderci: i robot da cucina. Per chi non li conoscesse, si tratta di elettrodomestici multifunzione che possono svolgere una varietà di compiti in cucina, come impastare, tritare, frullare, cuocere o soffriggere.

Costituiti da una base con motore, una ciotola capiente e una serie di accessori intercambiabili (lame, dischi, fruste, spatole…), i robot da cucina possono essere di differenti dimensioni, potenze e prezzi. Ovviamente, più sale il prezzo, maggiori saranno le funzioni che il robot potrà espletare e altrettanto maggiore sarà la gamma di programmi automatici e accessori per preparare piatti complessi.

Quali sono dunque i vantaggi di utilizzare un robot da cucina? Ve ne elenchiamo ben cinque:

1. Risparmio di tempo e fatica: possono svolgere molte delle operazioni che normalmente faremmo a mano, come impastare, tritare o frullare

2. Cucinare piatti più elaborati: con un robot da cucina, anche i principianti possono cimentarsi in piatti complessi con facilità

3. Promozione di una dieta sana: è possibile cucinare facilmente anche piatti salutari e con ingredienti freschi

4. Riduzione dello spreco alimentare: grazie alla sua precisione, un robot da cucina aiuta a utilizzare esclusivamente la quantità di ingredienti necessari per una ricetta

5. Versatilità e divertimento: un robot da cucina è un vero e proprio assistente, e non solo un elettrodomestico, che può essere dunque sfruttato per preparare tutti i piatti che vi vengono in mente, dalla pasta al pane fatto in casa, dalla pizza alle conserve e così via.

Se state dunque cercando un modo per rendere la vostra vita in cucina più facile, divertente e sana, forse un robot da cucina potrebbe essere l’investimento perfetto. E se siete curiosi di sapere quali sono i migliori attualmente in commercio, vi rimandiamo all’articolo degli esperti di tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina