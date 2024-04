Nissan Qashqai: più tecnologia e stile per il crossover bestseller

Il nuovo SUV bestseller di casa Nissan si aggiorna, ma non solo nel look, per questo strepitoso 2024.

La casa giapponese ha infatti recentemente svelato il restyling del suo iconico Qashqai, pronto a conquistare il mercato del segmento C in Italia con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia.

Lo si nota subito dal frontale inedito che, dopo aver abbandonato il classico “V-Shape”, sfoggia una griglia più ampia e moderna, accompagnata da fanali a boomerang rivisitati e nuovi dettagli in cromo satinato. I cerchi vanno a completare il look dinamico. Se ci si sposta all’interno, si può trovare un abitacolo ancora spazioso e confortevole, ma stavolta impreziosito da rifiniture in Alcantara e da un tocco hi-tech. Il nuovo sistema Around View Monitor, infatti, offre una visuale a 360° grazie a quattro telecamere, mentre la modalità “cofano invisibile” facilita le manovre di parcheggio.

Il nuovo Qashqai 2024 vanta il Reversing Detector per il rilevamento del traffico posteriore e l’Event Data Recording, una sorta di scatola nera che registra i dati di guida. La connettività è, quasi ovviamente ormai, affidata ai servizi Google, con Google Play e l’assistente vocale relativo, ma è presente anche la compatibilità con Siri di Apple.

Sotto il cofano, il Qashqai 2024 mantiene le motorizzazioni benzina mild hybrid da 140 o 158 CV, mentre la versione top di gamma e-Power combina un motore elettrico e uno a benzina da 190 CV. Tutte le motorizzazioni offrono una serie di vantaggi tecnologici piuttosto importanti, come l’ormai sempre presente Start & Stop, la regenerazione dell’energia in frenata e l’efficienza aerodinamica, tutte caratteristiche utili per una maggiore conformità alle norme ecologiche.

Insomma, il nuovo Nissan Qashqai 2024 si presenta come un’audace evoluzione del modello iconico, unendo stile, tecnologia e prestazioni elevate. Sembra proprio il nuovo SUV pronto a conquistare il cuore degli automobilisti che ne cercano uno moderno, versatile e sicuro. E soprattutto con tanto stile da vendere.

di Marta Gravina