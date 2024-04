Lubluelu Robot aspirapolvere e lavapavimenti: pulizia intelligente a prezzo accessibile?

Se siete stanchi di dover pensare voi alle pulizie domestiche e al dover ricorrere sempre al classico olio di gomito, seppur aiutati da aspira polveri manuali et simili, forse è il caso che prendiate in considerazione l’acquisto di un robot per le pulizie.

Come molti sapranno, però, o forse potreste anche solo immaginarlo, acquistarne uno che possa fare sia da aspirapolvere sia da lavapavimenti, spesso, non è affatto economico. Se volete però tentare un salto in questo magico mondo di simpatici dischi mobili che fanno le pulizie al vostro posto e non volete spendere molto, forse abbiamo la soluzione per voi.

Il Lubluelu 4000Pa è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 che è in grado di offrire un buon livello di pulizia a un prezzo accessibile. 4000Pa è la sua forza di aspirazione e, per chi non se ne intendesse, si tratta davvero di un ottimo livello, in grado di lavorare non solo sulle diverse tipologie di pavimento, dal parquet al marmo, ma anche sui tappeti più spessi che risultano essere, in tanti casi, non propriamente accessibili per i piccoli robottini domestici. La presenza di sensori ad hoc, inoltre, impedisce al Lubluelu di attivare la macchina lavapavimenti proprio sui suddetti tappeti.

Il serbatoio dell’acqua è anche regolabile in quantità, in modo tale che possiate regolare sin da subito la quantità di acqua utilizzabile dal robot al momento della pulizia. Il sistema di mappatura LiDAR Laser 9.0 permette al Lubluelu di navigare in maniera precisa e attenta, per ottenere, come risultato, una pulizia ordinata e uniforme, che non lasci tracce di sporco evidenti in giro per casa. Inoltre, la macchina riesce a memorizzare fino a cinque mappe di piani o stanze diverse, senza la necessità di dover ricominciare ogni volta da capo.

Una batteria di lunga durata, che garantisce al piccolo robottino ben 150 minuti di autonomia, e un livello di rumore veramente basso, che si aggira sui 55 dB nel corso della pulizia, rendono il Lubluelu ottimo anche per gli appartamenti più grandi e spaziosi, nonché davvero semplice da usare grazie a un’intuitiva applicazione compatibile con tutti gli smartphone.

Insomma, il Lubluelu 4000Pa è un robot aspirapolvere e lavapavimenti consigliabile a tutti coloro che cercano una macchina facile da usare, semplice da programmare e con buone prestazioni, compatibili con il prezzo budget a cui viene venduto. Complessivamente affidabile, performante quanto basta e, soprattutto, un vero amico per chi è stufo di fare le pulizie di casa.

di Marta Gravina