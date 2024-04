Peugeot E-208: elettrica, performante divertente da guidare

La nuova elettrica di Peugeot si presenta rinnovata nel design e nella tecnologia

L’elettrificazione del mercato automotive è ormai una realtà assodata e tantissime compagnie si stanno riversando su un fronte un tempo impensabile, ma che ora è più attuale che mai. Lo stesso ha fatto anche Peugeot, con la sua E-208, variante totalmente elettrica della blasonata 208, che promette un’esperienza di guida dinamica, veloce e performante. Il tutto, con l’eterno mantra della sicurezza che ne permea i contorni. Se volete saperne tutto, ma davvero tutto, vi rimandiamo alla prova completa dei ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

Dal design moderno e accattivante, la E-208 si è rinnovata e attualizzata anche su questo frangente. Peugeot ha infatti deciso di rivedere sia l’esterno, con nuovi fari e luci LED, sia gli interni, realizzati con materiali raffinati come Alcantara e plastiche morbide. L’infotainment è governato da uno schermo multimediale da 10 pollici su tutte le versioni della E-208.

Per quel che riguarda le motorizzazioni disponibili, la E-208 si propone in una versione da 156 CV con batteria da 51 kWh e autonomia di 400 km, o una con motore da 136 V e batteria da 46 kWh, per un’autonomia di 363 km. Entrambe offrono opzioni di ricarica variabile, con una potenza di 11kW in corrente alternata e fino a un massimo di 100 kW in corrente continua, per una ricarica sicuramente rapida, ma soprattutto conveniente. Il tutto garantisce una guida piacevole e silenziosa, sia in città che su strade extraurbane.

Ottima anche la stabilità e l’agilità garantita da uno sterzo più rapido di quanto siamo abituati a guidare normalmente, cosa che garantisce un ottimo livello di dinamicità e che conferma la E-208 come una delle scelte più allettanti per chi cerca un’auto elettrica versatile e soprattutto divertente da guidare. Peugeot ha riconfermato il suo i-Connect come sistema multimediale, nonché la possibilità di controllare alcune funzioni dell’auto tramite App MyPeugeot, climatizzatore automatico incluso.

Insomma, Peugeot E-208 è, attualmente, una delle auto elettriche più all’avanguardia sul mercato, che offre prestazioni brillanti con un design accattivante e soluzioni tecnologiche avanzate. Imprescindibile per chi cerca un’auto elettrica efficiente e a prezzo competitivo.

di Marta Gravina