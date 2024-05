Sicurezza smart: come le serrature intelligenti rivoluzionano la protezione della casa

La sicurezza della vostra casa domotica parte da una serratura smart

Le serrature intelligenti rappresentano l’evoluzione tecnologica delle tradizionali serrature meccaniche, offrendo un’ampia gamma di funzioni innovative che le rendono sempre più popolari tra coloro che desiderano maggiore sicurezza e praticità per la propria casa. E soprattutto, sono la soluzione definitiva per tutti coloro che hanno l’eterno terrore di dimenticare le chiavi di casa… dentro casa.

Fra le migliori in circolazione possiamo sicuramente annoverare quella di WELOCK, azienda leader del settore e specializzata nella creazione di soluzioni smart per l’accesso a qualsiasi tipo di edificio. L’alta qualità dei materiali utilizzati per tutti i tipi di serrature, da quelle con lo sblocco tramite smartphone a quelle legate all’impronta digitale, garantisce una discreta robustezza e resistenza ai danni accidentali, per un’affidabilità generale molto elevata.

In particolare, a essere interessante è il modello con lo sblocco tramite impronta digitale. Le tecnologie utilizzate, così come i già citati materiali, sono piuttosto avanzate e garantiscono un elevato livello di sicurezza. La disattivazione del blocco avviene tramite la pressione del tasto utile ad attivare il display e la successiva presentazione del dito registrato in memoria. Sulla serratura WELOCK potete registrare ben tre impronte amministratrici, ossia quelle che consentono modifiche e aggiunte, e ben novantanove impronte da utente, a cui sarà garantito l’accesso.

Ovviamente, lo sblocco tramite impronta non è l’unico, anche perché se qualcosa dovesse andare storto ci ritroveremmo facilmente chiusi comunque fuori casa. WELOCK garantisce all’utente alcune card, tramite le quali è possibile sbloccare la serratura, ma è anche disponibile l’app che, tramite Bluetooth, vi permetterà di accedere alla vostra abitazione nel caso in cui il pannello dell’impronta dovesse dare problemi.

Se siete interessati a testare una serratura intelligente per la vostra casa domotica, forse WELOCK potrebbe essere un buon porto d’approdo per le vostre finanze. Attenzione però: non parliamo di oggetti economici. La sicurezza, in fondo, ha il suo costo. Per maggior informazioni vi rimandiamo alla recensione completa dei ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina