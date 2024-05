Allenamento 4.0: la tecnologia che usiamo in palestra

La tecnologia ci affianca durante gli allenamenti. Scopriamo quali sono i gadget hi-tech da usare in palestra e (non solo) per fare attività fisica

Fare attività fisica è importante. Molti di noi oggi scelgono di frequentare una palestra dotata di varie attrezzature e di uno staff pronto a darci dei consigli utili per migliorare la nostra forma fisica. Anche la tecnologia ovviamente ci può venire in aiuto quando ci alleniamo. Esistono infatti vari gadget tecnologici che ci consentono di monitorare l’attività fisica e di osservare i risultati nel tempo. Ma anche per rendere gli allenamenti più piacevoli.

Scopriamoli insieme!

Smartwatch. Questi dispositivi sono diventati molto popolari perché consentono di “sganciarsi” dallo smartphone, portando tutte le funzionalità fondamentali direttamente sul polso. Ne esistono alcuni specificatamente pensati per l’attività fisica. Questi offrono funzionalità aggiuntive, in collaborazione con app dedicate, come il monitoraggio costante e profilazione dell’attività cardiaca. In questo modo si possono inviare delle notifiche in tempo reale quando un certo target è raggiunto durante l’allenamento. Potremo anche memorizzare una playlist nella memoria interna per dimenticarci totalmente dello smartphone. Un ottimo supporto per l’allenamento, specialmente se ci focalizziamo sul cardio. Potete provare questo modello di Fitbit per esempio.

Smartband. Rispetto agli smartwatch, questi sono molto meno costosi e compatti. Anche se le funzionalità a volte sono più limitate, troviamo comunque tutte quelle di base con il rilevamento della frequenza cardiaca e il contapassi. Essendo molto leggeri e impermeabili, si possono tenere addosso tutto il tempo senza disturbo, anche di notte per monitorare la qualità del sonno. Xiaomi Mi Smart Band 7 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Cuffiette. La musica giusta ci dà la giusta motivazione per dare il massimo. Facendo movimento però è facile perderle o non riuscire a indossarle comodamente. Ecco perché sono state progettate delle cuffiette specifiche per lo sport, in modo che possano aderire bene all’orecchio senza scivolare durante l’attività fisica.Solitamente, sono anche dotate di gesti per cambiare traccia, metterla in pausa o aggiustare il volume senza bisogno di toccare lo smartphone. Jabra è un brand che ha sempre posto attenzione ai bisogni degli sportivi.

Se desiderate approfondire e scoprire altri gadget tecnologici legati agli allenamenti in palestra, vi invitiamo a dare un’occhiata alla guida di tuttotek.it!

di Alberto Bacchin