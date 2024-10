Sony rivoluziona il cinema a casa con i nuovi proiettori BRAVIA 9 e 8

Un vero e proprio investimento per gli appassionati di intrattenimento  

Sony ha svelato i suoi ultimi gioielli tecnologici: i proiettori BRAVIA 9¬† e BRAVIA 8. Questi nuovi modelli portano il cinema direttamente nel tuo salotto, offrendo un’esperienza visiva di altissimo livello grazie alla tecnologia laser 4K e al potente processore XR. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all‚Äôarticolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it.¬†

Il cuore pulsante di questi proiettori è il processore XR, lo stesso che anima i televisori BRAVIA di Sony. Grazie a tecnologie come XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black e XR TRILUMINOS PRO, le immagini sono ricche di dettagli, con contrasti profondi e una gamma di colori straordinariamente ampia.  

Che si stia parlando di un appassionato di film, un giocatore accanito o semplicemente di qualcuno che cerca un’esperienza visiva di qualit√†, i proiettori BRAVIA hanno tutto ci√≤ che si possa desiderare. Con una luminosit√† eccezionale e un input lag ridotto, sono ideali per le maratone di serie TV e per le sessioni di gaming pi√Ļ intense. Inoltre, grazie al supporto HDMI 2.1, puoi goderti i contenuti in 4K a 120 fps, per un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.¬†

Sony ha pensato anche all’ambiente: i nuovi proiettori sono privi di mercurio e dotati di un sistema di gestione energetica efficiente. Inoltre, sono facili da installare e configurare, grazie a funzioni come la correzione keystone e lo shift dell’obiettivo.¬†

I proiettori BRAVIA 9 e 8 rappresentano un vero e proprio investimento per chi desidera il meglio dell’intrattenimento domestico. Con un prezzo di partenza di 15.999 euro per il BRAVIA 8 e di 25.999 euro per il BRAVIA 9, sono sicuramente prodotti di fascia alta, ma in grado di offrire un’esperienza visiva unica e indimenticabile.¬†

I nuovi proiettori Sony BRAVIA sono la scelta ideale per chi cerca un’esperienza cinematografica a casa senza compromessi. Grazie alla tecnologia laser 4K, al processore XR e a una serie di funzionalit√† avanzate, questi proiettori offrono immagini di qualit√† superiore, un’installazione facile e una lunga durata.¬†

di Marta Gravina