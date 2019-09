Dopo la crisi Selta si riprende. In mostra alla Electric & Power Indonesia

Riprende a tutto campo l’attività della Selta di Roveleto, azienda manifatturiera leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni per le infrastrutture di rete. L’azienda partecipa infatti a Electric & Power Indonesia, la maggiore fiera indonesiana di settore che si tiene nella capitale Jakarta fino al 14 settembre.

“L’azienda sta lavorando attivamente per ripartire in tutte le aree di business e i mercati di riferimento – ha spiegato Stefano Crespi, commissario straordinario incaricato dal Mise -. Stiamo lavorando insieme a tutti i nostri dipendenti per un recupero che possa trasformarsi molto rapidamente in una crescita e nel rafforzamento delle solide radici che Selta ha, con una lunga storia di innovazione”.

La partecipazione ad Electric & Power Indonesia rappresenta un’ulteriore passo per rafforzare la presenza di Selta anche in nuove aree. Selta è già attiva in circa 20 paesi del mondo, dall’Europa, all’Africa, Middle East e Far East.