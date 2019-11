“La Corona del Re” per sostenere Casa di Iris. Nel 2019 raccolti 295mila euro

“La Corona del Re” è il dolce con uvetta e cioccolato preparato dalla pasticceria Groppi per sostenere l’hospice La Casa di Iris. La struttura di via Bubba a Piacenza in otto anni e mezzo ha assistito 2mila persone.

Da inizio dicembre sui banchetti benefici e sul sito internet della Casa di Iris (oppure telefonando direttamente) sarà possibile acquistare il dolce con un contributo di 15 euro, metà servirà per aiutare l’hospice a raggiungere il budget annuale necessario a erogare il servizio qualitativamente indicato dal contratto. Nel 2019 sono stati raccolti 295mila euro, occorre arrivare a 320mila entro fine anno.

Cinquecento i dolci numerati che verranno preparati dalla pasticceria piacentina, solo uno ha all’interno un’albicocca porta fortuna.

Ogni mercoledì i volontari della Casa di Iris si ritrovano per preparare il the e portare la merenda ai pazienti. L’assessore comunale ai Servizi sociali, Federica Sgorbati, ha sottolineato l’umanità che caratterizza il personale della struttura. I volontari sono trenta, La Casa di Iris attende i rinforzi.