Tentano il colpo da migliaia di euro al negozio di ottica: banda in fuga

E’ andata male alla banda del buco che nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre ha tentato il colpo in un negozio di ottica di via Manfredi a Piacenza. Dopo essersi introdotti passando attraverso un negozio attiguo in ristrutturazione, i ladri hanno cercato di arraffare gli oggetti in esposizione, che avrebbero potuto fruttare un bottino di decine di migliaia di euro. Sono però stati messi in fuga dalle volanti della polizia accorse sul posto. Per loro non è rimasto altro che darsi alla fuga a mani vuote.

