Entra in un supermercato con un bastone terrorizzando personale e clienti

Attimi di paura nella mattinata di mercoledì 11 settembre in un supermercato di via Manfredi a Piacenza: un uomo armato di bastone ha infatti minacciato una cassiera e alcuni clienti, urlando frasi sconnesse. Le persone presenti, terrorizzate, hanno allertato i carabinieri, subito giunti sul poso insieme a un’ambulanza del 118.

L’uomo, un 66enne, è stato condotto in caserma e successivamente all’ospedale.