Santa Maria di Campagna, tutto esaurito per la Salita al Pordenone il 31 dicembre

C’è già il tutto esaurito per la Salita al Pordenone che domani, 31 dicembre, resterà aperta ininterrottamente dalle 10 del mattino con ultima salita alle 23.30. Come noto, si tratta di un’apertura straordinaria ad ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria che la Banca di Piacenza e la Comunità francescana di Santa Maria di Campagna hanno disposto in occasione dell’ultimo giorno dell’anno che prevede in Basilica, alle 21, il canto del Te Deum (con successiva cioccolata offerta a tutti in convento), con la possibilità di aspettare l’anno nuovo in cupola circondati dalla bellezza degli affreschi del Pordenone.

La spaziosità della struttura consente l’osservanza della normativa sul distanziamento e di ogni altra disposizione sanitaria. Per l’ingresso, sia al Te Deum che alla salita, è necessario esibire il Green Pass, indossare la mascherina Fp2 e tenere poi il distanziamento interpersonale.

Domenica 2 gennaio, sempre in Santa Maria di Campagna, al termine della celebrazione della messa solenne delle 11, verrà celebrato l’anniversario del ritrovamento del Pozzo dei martiri e saranno fornite informazioni sullo stato delle ricerche in ordine al cimitero paleocristiano rinvenuto sotto il pavimento della Basilica. La Banca di Piacenza fa sapere che gli eventi non beneficiano di contributi pubblici o parapubblici.