Con le torte solidali gli Amici dell’hospice raccolgono fondi per la struttura di Borgonovo

I volontari dell’associazione Amici dell’hospice hanno raccolto altri 510 euro da destinare alla Casa per la cure palliative di Borgonovo. A Corano di Borgonovo in occasione della giornata conclusiva del festival Confluenze, i volontari hanno distribuito torte solidali. “Il ricavato – dice la presidente dell’associazione Elisa Guasconi – verrà utilizzato per coprire una parte dei costi legati alla presenza della psicologa in hospice e anche di una figura amministrativa”.

Questo sabato i volontari presenzieranno con un banchetto durante la festa di Casaliggio e il 16 settembre saranno al teatro Verdi di Castel San Giovanni per promuovere una commedia benefica.