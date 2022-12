Casa per le cure palliative di Borgonovo: raccolti 3.515 euro per ristrutturarla

Gli Amici dell’hopisce hanno raccolto altri 3mila e 500 euro per sostenere le spese di ristrutturazione della Casa per le cure palliative. I fondi sono stati raccolti grazie alle tante persone che nei giorni scorsi hanno scelto di fare i loro regali di natale acquistando un oggetto nella bottega del cuore di via Roma. La bottega del cuore è stata interamente gestita dai volontari dell’associazione che su Facebook con un post hanno ringraziato tutti i sostenitori: “Ringraziamo i tanti generosi donatori che hanno consentito la raccolta fondi nella bottega nel cuore pari a 3.515 euro, che contribuiranno a sostenere l’adeguamento energetico dell’hospice. Grazie di cuore a tutti i donatori e grazie a Federico Manara che, in totale gratuità ci ha concesso lo spazio in Via Roma per la bottega”.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI