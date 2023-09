Da Travo a Castel San Giovanni, il teatro a sostegno degli “Amici dell’hospice”

Grazie agli attori della Filodrammattina Gari e Battini è stato possibile raccogliere 900 euro per gli Amici dell’hospice. I fondi serviranno a sostenere le attività dell’associazione nata per supportare la Casa per le cure palliative di Borgonovo. La commedia è stata portata in scena nella piazzetta dell’asilo di Travo, dove i volontari del sodalizio, oggi guidato da Elisa Guasconi, hanno allestito un banchetto per promuovere le attività degli Amici dell’hospice.

Oggi, sabato 16 settembre, alle 21 in teatro Verdi a Castel San Giovanni va in scena Seingalt, commedia in un unico atto con epilogo di Beniamino Strozzi il cui ricavato sarà sempre devoluto all’associazione Amici dell’hospice. Stavolta i protagonisti al teatro castellano saranno gli attori della Compagnia Il filo di Arianna.

L’ARTICOLO DI AMRIANGELA MILANI SU LIBERTÀ