Appartamento in fiamme in via Manfredi, intossicato un uomo di 57 anni

Un incendio è divampato in un’abitazione lungo via Manfredi, nei pressi dell’ingresso al parco della Galleana, a Piacenza. È accaduto questa sera verso le 20.40. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe. È stato necessario anche l’intervento degli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca e del personale del 118. A causa dell’incendio un uomo di 57 anni è infatti rimasto intossicato. Dopo essere stato portato fuori dall’abitazione dai pompieri, è stato trasferito all’ospedale Guglielmo da Saliceto in condizioni serie.

Durante l’intervento è stato bloccato al traffico il tratto di via Manfredi dopo l’incrocio con via Ottolenghi. Una volta messo in salvo l’uomo, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Incerte le cause che hanno innescato l’incendio.