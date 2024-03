Domotica: cinque dispositivi che non possono mancare nella vostra smart-home

Volete una casa intelligente ed efficiente? Vi consigliamo cinque dispositivi imprescindibili

Il settore domotica sta diventando sempre più popolare e offre la possibilità di rendere la propria casa più efficiente, confortevole e sicura. Con un po’ di pianificazione e investimento di denaro, potete trasformare la vostra casa in una vera e propria smart home, per migliorare la vostra qualità di vita sia dentro sia fuori le mura domestiche, automatizzando diverse funzioni e rendendo più accessibile e semplici altre. Per saperne di più sul mondo della domotica, vi rimandiamo alla guida di tuttotek.it, cliccate qui!

Quali sono, dunque, i dispositivi elettronici che non devono mancare all’interno di una casa domotica? Ve ne elenchiamo ben cinque:

Assistente vocale: imprescindibile in una casa domotica, l’assistente vocale è il cuore pulsante del vostro sistema domestico. Permette di controllare tutti gli altri dispositivi con la voce, impostare timer e sveglie e ottenere una grande quantità di informazioni sul mondo che vi circonda. Per scoprire quali sono i migliori, vi rimandiamo agli esperti di tuttotek.it, cliccate qui! Lampadine intelligenti: ne esistono di una pletora di marche diverse, ma tutte le lampadine intelligenti possono essere accese, spente e regolate in luminosità da remoto. Termostato intelligente: vi permette di regolare la temperatura di casa in modo preciso ed efficiente anche quando non siete presenti fisicamente. Potete programmare per accendere e spegnere i riscaldamenti o il sistema di raffreddamento in base alle vostre esigenze, permettendovi anche di risparmiare sui consumi. Smart plug: le prese intelligenti permettono di controllare tutti i dispositivi elettrici da remoto. Potete quindi accendere e spegnere gli elettrodomestici, monitorare i consumi e creare routine automatizzate. Serrature intelligenti: questi dispositivi vi permettono di aprire e chiudere la porta di casa da remoto, tramite smartphone. Potete, in questo modo, dare accesso a casa a persone di fiducia o controllare che la porta sia stata chiusa correttamente. Per evitare di andare in ansia quando siete a lavoro e non vi ricordate se avete chiuso a chiave, ad esempio.

di Marta Gravina