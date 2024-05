L’epoca delle reflex è finita. Ecco le mirrorless!

La tecnologia ha cambiato radicalmente il mondo della fotografia. Che fotocamera dobbiamo acquistare oggi?

C’è stato un tempo in cui una fotocamera non poteva mancare in ogni casa. Si trattava per lo più di fotocamere dette “compatte” cioè molto piccole e leggere in modo da poter essere facilmente trasportate durante i viaggi o le gite, ma in genere con una scarsa qualità d’immagine. Chi invece voleva approfondire la fotografia più seriamente si affidava alle più costose reflex. Queste fotocamere garantivano un’elevata qualità dell’immagine, oltre alla possibilità di cambiare le lenti a seconda delle esigenze. Il nome reflex deriva dal fatto che era presente uno specchio all’interno della macchina. Oggi però la tecnologia ha cambiato il mondo della fotografia: le compatte sono state sostituite dagli smartphone e le reflex sono state sostituite dalle mirrorless. Come intruirete dal nome, si tratta di fotocamere che non hanno bisogno dello specchio per funzionare e quindi hanno un design molto più compatto rispetto alle vecchie reflex, ma riescono a garantire una qualità d’immagine eccellente. Inoltre le moderne mirrorless consentono di fare riprese video ad alta risoluzione e utilizzano l’AI per supportare il fotografo, ad esempio con funzioni di autofocus più rapide e intelligenti.

Quale mirrorless scegliere. In commercio ormai esistono tantissime mirrorless con caratteristiche peculiari. Ogni fotografo dovrebbe scegliere a seconda delle sue esigenze. Ma ecco alcuni consigli, specialmente per chi è alle prime armi. FUJIFILM X-T30 II può essere un’ottima scelta per iniziare: compatta e dotata di tantissime funzionalità avanzate, vi consentirà di muovere i primi passi senza nessuna limitazione. Sony A7 IV invece è una fotocamera un po’ più costosa per via del sensore più grande, tuttavia estremamente equilibrata nelle funzionalità: sia per le foto che per i video, non rimarrete delusi dalla qualità elevata. Se invece quello che vi interessa è viaggiare leggeri, dovreste considerare Olympus OM-D E-M10 Mark IV. Il sensore più piccolo di questa fotocamera offre un ottimo connubio tra trasportabilità e qualità d’immagine.

Bisogna anche aggiungere che scegliere una fotocamera e un brand significa anche sposare il suo sistema di lenti e altri accessori. Prima di acquistare quindi, vi consigliamo di passare su tuttotek.it per approfondire meglio le questioni legate alle fotocamere mirrorless e relative lenti. E una volta scelto il modello, non vi resta che sbizzarrirvi a scattare foto e divertirvi esplorando il mondo della fotografia!

di Alberto Bacchin