SEAT Leon 2024: evoluzione ibrida per un’auto iconica

La SEAT Leon 2024 rappresenta un salto generazionale all’insegna dell’innovazione e della tecnologia. A partire dal design, sempre sportivo e inconfondibile, nonostante gli aggiornamenti tecnologici, che l’hanno resa un’icona nel segmento delle compatte. Dalle linee aggressive, il look deciso e un carattere distintivo, la nuova SEAT Leon 2024 è ancora riconoscibile con un solo sguardo.

Aggiornata anche l’interfaccia utente e, al posto del precedente display da 8,25 pollici, la nuova Leon 2024 vanta un sistema di infotainment di ultima generazione con un display touch da 10,4 pollici di serie, mentre per gli amanti dell’immersività totale è disponibile anche un display da 12,9 pollici. Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova Leon garantisce un’offerta che punta a rispondere alle esigenze di ogni guidatore.

Oltre ai tradizionali motori benzina e diesel, la SEAT Leon 2024 si distingue per l’introduzione della tecnologia Mild Hybrid, che abbina un motore benzina a un motore elettrico per una guida più efficiente e sostenibile. La vera novità è però rappresentata dalla motorizzazione ibrida plug-in eHybrid, il perfetto connubio tra potenza ed ecologia, che combina un motore benzina con un motore elettrico per una potenza totale di 204 CV. La batteria ad alta capacità permette di percorrere fino a 100 km in modalità solo elettrico, con la possibilità di ricarica rapida in corrente alternata e continua fino a 50 kW.

La SEAT Leon 2024, evoluzione a tutto tondo di un modello già apprezzato dal vasto pubblico, si conferma così una scelta eccellente per chi cerca un’auto che sa al contempo performante, tecnologica, attenta all’ambiente e dal design iconico. Un vero concentrato di innovazione che va a rappresentare il futuro della mobilità. Adatta a tutti coloro che vogliono un’auto performante, versatile, ma soprattutto rispettosa dell’ambiente.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’articolo dei ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina