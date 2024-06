Baseball: Avigliana troppo forte batte Piacenza 12-0, gara 2 rinviata per pioggia

Il Piacenza Baseball si schianta contro la capolista rimediando una sconfitta per 12-0 nell’unica partita che il meteo ha consentito di disputare. I biancorossi si presentavano in Val Susa assai rimaneggiati e con quindi limitate possibilità di sovvertire un pronostico piuttosto categorico.

Il resto lo ha fatto la capolista che anche in questa occasione ha confermato tutto il suo potenziale. Tutto si decide al primo inning: Avigliana scatena le sue bocche da fuoco con tre singoli e 2 doppi ai quali si aggiungono le due basi concesse da Lovattini ed un errore difensivo che rende ancor più pesante il passivo. Sull’8-0 la partita si raffredda. I padroni di casa non premeranno più sull’acceleratore (pur trovando altri 4 punti che assicurano loro la vittoria al 7° per manifesta superiorità) mentre Piacenza resta annichilito e risponde con due isolati arrivi in base in sette attacchi (Calderon colpito al 2° e Loardi unico in grado di annotare una valida sullo score al 4°). E non c’è nemmeno il tempo di abbozzare un’improbabile rivincita perchè un’ora prima di gara2 un nubifragio inonda il diamante costringendo tutti a prendere anzitempo la strada degli spogliatoi.

Formazione: Pancini ric/ss, Hernandez ss (Travaini ric), Carrasco 2b (Merelli), Loardi dh (Ramirez ed/lan), Calderon ed(gerardi), D’Auria 1b, Torelli 3b, Albasi es, Zironi ec/lan. Lanciatori: Lovattini (rl1 bv5 bb2 k0 pgl4), Naccarella (rl2 bv1 bb1 k0 pgl0), Ramirez (rl1.2 bv2 bb1 k0pgl1), Zironi (rl1.1 bv0 bb1 k3 pgl1).

PIACENZA 0-0-0-0-0-0-0 0

AVIGLIANA 8-1-0-1-1-1-X 12