Letture estive? Provate un eReader

Utilizzare un eReader per le vostre letture estive (e non) è molto più comodo e sostenibile dal punto di vista ambientale. Ecco i nostri consigli

Per molti, un momento fondamentale delle vacanze è quello che si passa sotto l’ombrellone immersi nella lettura. Sappiamo che molti amano sfogliare le pagine, sentire la carta ruvida sotto i polpastrelli. Ma gli eReader offrono numerosi vantaggi, vediamo insieme quali. Innanzitutto, un eBook Reader offre comodità. Con un peso di circa 200 grammi, potete tenere una vasta biblioteca a portata di mano, senza appesantire la vostra schiena. Inoltre, al contrario dei tablet, lo schermo degli eReader è progettato per ridurre l’affaticamento degli occhi ed è perfettamente visibile sotto il sole. Dal punto di vista economico, anche se l’acquisto iniziale di un eReader può sembrare costoso, molti e-book hanno prezzi inferiori rispetto ai libri cartacei. Inoltre, esistono store e piattaforme da cui scaricare (legalmente) eBook completamente gratis. Infine, scegliere un eBook Reader significa fare una scelta ecologica: riduce l’uso di carta e il consumo di risorse legate alla stampa.

Se vi abbiamo convinto ad acquistare un eReader per le vostre letture estive, ecco alcuni consigli pratici per scegliere il modello migliore. Il primo della lista è il PocketBook Era Color, un dispositivo completo e dotato di schermo e-ink a colori. L’ergonomia è molto buona ed è stato progettato per essere compatibile con numerosi store e libri digitali. Potete acquistarlo direttamente da qui. Se invece volete un dispositivo economico ed essenziale, il Kindle Paperwhite fa al caso vostro: economico, semplice e integrato con l’enorme store di Amazon.

La principale limitazione di questo dispositivo è l’ecosistema chiuso che può rendere difficoltoso aprire file provenienti da store esterni. Infine, chi cerca un’esperienza oltre la lettura dovrebbe considerare il BOOX Tab Mini C. Si tratta di un prodotto pensato sia per la lettura che per la scrittura. Con la penna in dotazione e le app pre-installate potrete prendere appunti, disegnare ed evidenziare. Ma dato che è basato sul sistema Android – lo stesso di smartphone e tablet – potrete personalizzare la vostra esperienza installando dallo store tutto quello che serve. Il costo è un po’ alto, ma sarà come avere un tablet con schermo e-ink. Potete acquistarlo facilmente da qui.

Non vi abbiamo convinto? Potete sempre consultare la guida ufficiale agli eReader di tuttotek.it, dove troverete tanti altri modelli che forse potranno soddisfare le vostre aspettative In ogni caso, che sia cartacea o elettronica, vi auguriamo una buona lettura!

di Alberto Bacchin