Mantieni il tuo smartphone sempre carico anche in vacanza con un powerbank!

Per dei dispositivi sempre al 100% ci vuole il powerbank giusto!

Siamo in piena estate, ormai, ed è tempo di vacanze, viaggi, escursioni e chi più ne ha più ne metta. Per quanto possa essere bello e rilassante lasciarsi andare e staccare dal telefono e dagli impegni quotidiani, non dobbiamo dimenticarci (troppo) dei nostri dispositivi elettronici e spesso, soprattutto in situazioni particolari, averli sempre carichi può essere fonte d’aiuto e di maggiore sicurezza. In queste situazioni entrano in gioco i powerbank! Un powerbank è un dispositivo portatile che consente di ricaricare dispositivi elettronici come smartphone, tablet e smartwatch quando non è possibile accedere a una presa elettrica. Al suo interno, si trova una batteria, solitamente agli ioni di litio (Li-ion) o ai polimeri di litio (Li-poly), la cui capacità è misurata in milliampere-ora (mAh). Questa capacità determina quanta energia può immagazzinare il powerbank.

Il powerbank è dotato di porte di input e output. La porta di input viene utilizzata per ricaricare il powerbank stesso tramite cavi USB, micro-USB, USB-C o Lightning, mentre le porte di output servono per ricaricare i dispositivi collegati. Gli indicatori LED (spesso) presenti sul dispositivo mostrano il livello di carica residua e lo stato di ricarica.

Per garantire la sicurezza, i powerbank sono dotati di circuiti di protezione contro surriscaldamenti, sovraccarichi, cortocircuiti e scariche profonde, prevenendo danni sia al powerbank che ai dispositivi collegati. La capacità dei powerbank varia notevolmente: i modelli più piccoli, con circa 2000 mAh, sono sufficienti per una singola ricarica di uno smartphone, mentre quelli con oltre 20000 mAh possono ricaricare più dispositivi od offrire più cicli di ricarica.

Le dimensioni e il peso dei powerbank dipendono dalla capacità della batteria, con modelli ad alta capacità che tendono a essere più grandi e pesanti. La velocità di ricarica è un altro fattore importante: i powerbank moderni supportano tecnologie di ricarica rapida come Qualcomm Quick Charge e Power Delivery (PD), permettendo di ricaricare i dispositivi più rapidamente rispetto alle ricariche standard. Ecco due modelli che consigliamo:

INIU Power Bank⦁ da 20.000mAh

Anker PowerCore+ ⦁ da ⦁ 26800 mAh

di Francesco Messina