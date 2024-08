Tangenziale di Castello, un passo avanti: valutazioni in corso da parte di Rfi

Settembre sarà il mese dell’ulteriore passo in avanti verso la tangenziale nord est? Siglato l’accordo territoriale tra i comuni di Castel San Giovanni e Sarmato e la Provincia ora la palla passa a Rete ferroviaria italiana. I tecnici incaricati di Rfi sono al lavoro per fare tutte le valutazioni in merito alla realizzazione del cavalcaferrovia che sostituirà due passaggi a livello e, soprattutto, per fare le valutazioni tecniche in merito al tracciato della tangenziale nord est. Le valutazioni sono necessarie alla stesure di un protocollo di intesa che fisserà tempi e cronoprogramma.

Cosa è la tangenziale nord est

La bretella spartitraffico sarà lunga circa 4 chilometri, buona parte dei quali realizzati proprio da Rfi. Partirà dalla via Emilia, in località Madonna del Rosario, per poi tagliare verso nord in mezzo ai campi (sponda sinistra del rio Panaro), lontano da Fontana Pradosa e anche da Sarmato. Nel punto in cui la tangenziale incrocerà la ferrovia verrà costruito il sovrappasso, per poi proseguire fino a piegare verso ovest, in direzione della logistica. È qui che finirà la parte in carico a Ferrovie e si innesterà la parte di competenza di Castel San Giovanni.

