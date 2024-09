Le occasione del “Back to School”

Nonostante sia un po’ tragico per tutti, quello del ritorno a scuola è un periodo che nasconde grandi occasioni in ambito tecnologico

Con settembre, l’estate ormai volge al termine e riaprono le scuole. Si tratta di un periodo un po’ stressante sia per i ragazzi, che devono riprendere la routine scolastica, sia per i genitori che devono provvedere a tutte le necessità dei figli per il nuovo anno scolastico. Proprio per venire incontro a queste esigenze, moltissime aziende tecnologiche propongono in questo periodo un sacco di prodotti a prezzo scontato, anche per agevolare le famiglie dal punto di vista finanziario. Ecco quindi a quali prodotti puntare per sfruttare l’occasione del “Back to School” e quanto spendere.

Un buon laptop. Grazie all’importanza crescente della formazione digitale nelle scuole, i ragazzi imparano a utilizzare programmi come Word ed Excel e vengono introdotti ai concetti base della programmazione. Inoltre, le ricerche scolastiche si affidano ormai quasi esclusivamente alle risorse online, rendendo il laptop uno strumento indispensabile per accedere al materiale fornito dai docenti e per approfondire gli argomenti. Fortunatamente non servono modelli di fascia alta per svolgere questa attività. Un budget di massimo 500 euro è sufficiente. Per esempio, questo modello di DELL è perfetto.

Lo zaino perfetto. Oltre al laptop, uno zaino apposito è fondamentale per proteggere i dispositivi elettronici durante gli spostamenti. Questi zaini sono progettati specificamente per ospitare laptop, tablet e altri gadget, offrendo al tempo stesso spazio sufficiente per libri e quaderni. Grazie a tasche organizzate e scomparti imbottiti, questi zaini consentono di trasportare tutto il necessario in modo sicuro e ordinato, coniugando le esigenze della tecnologia con quelle della tradizionale esperienza scolastica. Con meno di 50 euro potete trovare degli ottimi zaini. Un modello interessante lo potete trovare cliccando qui.

Un tablet particolare. Se già si possiede un laptop, un modo più leggero e comodo per leggere i libri di testo o prendere appunti durante le lezioni è l’eReader. Grazie alla tecnologia e-ink, che simula l’aspetto della carta stampata, la lettura su un eReader è meno affaticante per gli occhi rispetto a un tablet o a uno smartphone. Inoltre i modelli moderni sono dotati di penna e schermo a colori. I prezzi dipendono dalle dimensioni e tipologie dello schermo, noi consigliamo modelli 10 pollici che variano tra 400 e 600 euro. Un ottimo modello potrebbe essere il Note Air 3 di BOOX.

di Alberto Bacchin