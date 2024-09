La nostra salute passa per una sedia

Quante ore passiamo seduti sulla nostra sedia in ufficio? Questo importante pezzo di mobilio influenza fortemente la nostra salute

Scegliere una sedia ergonomica è fondamentale per chi passa molte ore seduto. Infatti la postura influenza fortemente lo stato di salute di muscoli, articolazioni e ossa. Una sedia ergonomica richiede un piccolo investimento oggi, per non soffrire di dolori e altre problematiche domani. Una corretta postura prevede ginocchia e gomiti piegati circa a 90° in modo da non affaticare muscoli e articolazioni. Inoltre lo schienale dovrebbe essere inclinato a circa 90° con un adeguato supporto lombare per mantenere la colonna vertebrale in salute. Come possiamo scegliere una sedia che garantisca una corretta postura? Vediamo!

Regolazioni. Una sedia ergonomica dovrebbe avere un’altezza regolabile tra 45 e 55 cm per mantenere una postura corretta, con una profondità di seduta tra 40 e 45 cm per sostenere le cosce senza comprimere i vasi sanguigni. Il supporto lombare, regolabile in altezza e profondità, è fondamentale per adattarsi alla curva della schiena. Anche i braccioli devono essere regolabili per ridurre la tensione su spalle e collo. Lo schienale deve inclinarsi tra 90° e 135° e sincronizzarsi con la seduta, mentre una seduta basculante aiuta a variare la posizione e alleviare la pressione. Questo modello offre le principali regolazioni per una corretta postura a un prezzo abbastanza conveniente.

Materiali. Per quanto riguarda i materiali, i rivestimenti delle sedie devono essere traspiranti per evitare che sudore e umidità irritano la pelle. Inoltre è meglio scegliere materiali idrofobici e facili da pulire per garantire sempre un buon livello di igiene. Infatti l’accumulo di polvere e sporco può essere dannoso per la salute. Se volete degli ottimi materiali, potete rivolgervi a questo modello.

Struttura. Oltre a fornire un adeguato supporto, la struttura della sedia deve essere solida. La base deve essere robusta per evitare ribaltamenti, i meccanismi di regolazione devono funzionare in modo fluido e sicuro, e le eventuali ruote devono essere di qualità, assicurando una facile movimentazione della sedia. Una sedia particolarmente robusta e ben studiata, frutto del design Made in Italy, è questa.

Se ancora non avete trovato il modello adatto, vi rimandiamo alla guida completa alla miglior sedia da ufficio su tuttotek.it!

di Alberto Bacchin