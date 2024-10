Dacia Bigster: il C-SUV che sfida il mercato con robustezza ed eco-sostenibilità

Dacia fa il suo ingresso nel competitivo segmento dei C-SUV con il nuovo Bigster, un veicolo che promette di rivoluzionare il mercato grazie a un rapporto qualità-prezzo imbattibile

La Dacia Bigster segna un’importante svolta per il marchio rumeno, facendo il suo ingresso nel competitivo e affollato segmento dei C-SUV. Con un design robusto, motorizzazioni elettrificate e un prezzo che rimane fedele alla filosofia del marchio, il Bigster si propone come una soluzione pratica, sostenibile e funzionale per chi cerca un SUV spazioso senza sacrificare l’efficienza e l’affidabilità. Dacia, da sempre sinonimo di accessibilità e semplicità, ha fatto un ulteriore passo avanti con questo nuovo modello, che si posiziona come una vera alternativa ai SUV di fascia più alta. Il primo impatto con la Bigster è senza dubbio il suo aspetto imponente e solido. Le linee tese e geometriche della carrozzeria, unite alla sua lunghezza di 4,57 metri, conferiscono al SUV una presenza su strada marcata e sicura. Nonostante la sua apparenza massiccia, il design del Bigster non rinuncia all’eleganza. I dettagli grafici sul frontale e sulle fiancate, insieme all’uso di materiali sostenibili come lo Starkle, derivato in parte dal riciclo, offrono un tocco moderno e consapevole.

Uno dei punti di forza principali del Bigster è sicuramente la modularità degli interni. Grazie al frazionamento 40/20/40 dei sedili posteriori, è possibile adattare lo spazio a qualsiasi esigenza di trasporto, che si tratti di oggetti voluminosi o di più passeggeri. La funzione Easy Fold permette di ripiegare i sedili con un semplice comando, creando un pianale piatto che facilita il carico di oggetti lunghi. Con una lunghezza di carico che può raggiungere i 2,7 metri e un bagagliaio dalla capacità di 667 litri, il Bigster si colloca tra i modelli più capienti nel segmento C-SUV. Dacia ha inoltre pensato alla praticità di utilizzo quotidiano, introducendo il sistema di fissaggio YouClip, che consente di aggiungere accessori funzionali come supporti per tablet, torce o ganci per cappotti. La Bigster introduce nuove motorizzazioni elettrificate, tra cui la HYBRID 155, che consente di viaggiare fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città. Inoltre, il motore TCe 140 mild-hybrid garantisce una riduzione del 10% nei consumi di carburante. Anche la versione ECO-G 140 a GPL con sistema mild-hybrid rappresenta una novità per il marchio, offrendo un’autonomia fino a 1.450 km.

La Bigster è dotata di tecnologie all’avanguardia come un quadro strumenti digitale da 7’’ o 10’’, touchscreen centrale da 10,1’’ e sistema multimediale con navigazione connessa. Tra gli optional, troviamo climatizzatore bi-zona, tetto panoramico e sedili regolabili elettricamente. Con 5 modalità di guida, la Bigster è perfetta per chi ama l’outdoor, garantendo una trazione ottimale su ogni tipo di terreno e la sicurezza offerta dal sistema Hill Descent Control per le discese più impegnative.

di Lorenzo Apuzzo