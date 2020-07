Inchiesta shock a Piacenza, sei carabinieri arrestati per spaccio e tortura. Caserma sotto sequestro

Terremoto giudiziario a Piacenza dove sono stati arrestati sei carabinieri, di cui uno ai domiciliari, e la caserma di via Caccialupo è stata posta sotto sequestro, per la prima volta in Italia. Le accuse andrebbero da torture, lesioni, estorsioni, spaccio di droga e arresti illegali. L’indagine avrebbe scoperchiato anni di illegalità. A guidare l’inchiesta il neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella che alle 12 terrà una conferenza stampa negli uffici della Procura a Piacenza. Le indagini riguardano reati commessi a partire dal 2017. Tra le ipotesi d’accusa, ci sarebbero anche certificazioni fornite da un carabiniere in modo da consentire a spacciatori piacentini di raggiungere Milano per rifornirsi di droga durante il lockdown.

