Nintendo Switch 2: le voci si fanno sempre più insistenti

Mentre Nintendo è sul punto di lanciare uno dei videogiochi più attesi della generazione, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, si moltiplicano le voci sempre più insistenti sul debutto di un nuovo hardware. Switch è davvero pronta ad andare in pensione? Sono molti gli indizi che puntano verso il sì.

Se già il Direct di febbraio aveva suggerito che la console ibrida della grande N stesse sparando le ultime cartucce, con un 2023 povero di grandi sorprese oltre al già citato ritorno in pompa magna di Zelda, le ultime voci dal mondo del web sembrano confermare queste sensazioni: Switch è ormai entrata nella sua fase finale del ciclo vitale, e l’annuncio di una nuova console è prossimo. Arriverà in estate? Nintendo si terrà il tutto per l’autunno, o al più tardi l’inverno a cavallo tra il 2023 e il 2024? Questo è ancora ignoto, ma Switch 2, sempre se questo sarà il suo nome, dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo anno.

Le indiscrezioni indicano che Nintendo avrebbe già inviato i devkit di Switch 2 a studi in tutto il mondo, sia first che third party. Una notizia che non sorprenderebbe di certo: Switch ha appena compiuto sei anni dalla sua uscita, e la storia dei videogiochi ci insegna che dopo questo lasso di tempo è ora di pensare a un nuovo hardware. Molto plausibile quindi ipotizzare che anche team e publisher al di fuori di Nintendo abbiano già ricevuto le specifiche tecniche della nuova console, tra cui forse Ubisoft con la quale è stata realizzata la serie Mario + Rabbids.

Anche le tappe per la produzione effettiva della console sarebbero già decise. Gli insider e analisti di settore spiegano che Nintendo ha già trattato con alcuni fornitori asiatici per assicurarsi una limpida e funzionale catena di montaggio, ed evitare soprattutto che si ripetano gli stessi errori compiuti da Sony e Microsoft all’inizio dell’attuale generazione. In quel caso, la crisi dei componenti ha fatto tanto, ma Nintendo oggi può trarre vantaggio da questi problemi ormai risolti: i numeri di PlayStation 5 ne sono del resto la prova, in quanto il pubblico ha una gran fame di next-gen (che ormai next non è più).

Poche indicazioni riguardo le specifiche della futura console, così come il suo prezzo, ma le voci di corridoio insistono sul fatto che Switch 2 dovrebbe porsi in forte continuità con l’attuale sistema in circolazione. E non si parla solamente di filosofia: visto l’enorme successo ottenuto da Switch, Nintendo potrebbe decidere intelligentemente di mantenere le caratteristiche peculiari della console ibrida e il design (anche Asus e altre aziende stanno seguendo il trend delle console portatili, in forte ripresa), oltre al mantenimento di servizi come Nintendo Switch Online e la retrocompatibilità totale. Da anni Switch è stata infatti invasa da porting e remastered di vecchie glorie del passato, creando una libreria digitale davvero importante: perderla di nuovo, come accaduto nel passaggio con WiiU, sarebbe un duro colpo.

Con l’ipotetica ma molto probabile release fissata al 2024, la line up resta ancora un mistero, ma i grandi nomi non mancano di certo tra le previsioni. Il lancio di Switch 2 potrebbe facilmente coincidere con il ritorno di Super Mario in un capitolo inedito della serie 3d dopo Odyssey, ora che il personaggio ha anche sbancato al botteghino internazionale con il film di Illumination e Universal; la nuova piattaforma potrebbe poi essere finalmente l’occasione giusta per Metroid Prime 4, annunciato da anni e scomparso dai radar, oltre ai probabili Mario Kart 9 e Splatoon 4. Sullo sfondo, poi, i fan continuano a sognare il ritorno di Donkey Kong, un cui nuovo gioco potrebbe essere in sviluppo da tempo, secondo i rumor.