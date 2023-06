Nintendo chiude la stagione degli eventi con il ritorno di Mario e altre sorprese

Mentre i grandi publisher si sono mossi guerra a vicenda tra maggio e giugno a suon di eventi clamorosi e pubblicità in ogni dove, Nintendo, zitta zitta, se ne esce con un nuovo Direct che non solo chiude la stagione estiva delle conferenze, in attesa della Gamescom di Colonia ad agosto, ma ribadisce ancora una volta quanto la grande N tenda a lavorare sott’acqua per poi sorprendere tutti i giocatori al momento giusto.

La dimostrazione è proprio nel Direct del 21 giugno, un martellante evento di circa 40 minuti dedicato quasi esclusivamente alla line up di Switch per questo finale di 2023. Tolti infatti il remake di Luigi’s Mansion 2 e il nuovo gioco dedicato a Peach, entrambi in uscita il prossimo anno, lo showcase si è concentrato soprattutto sull’autunno della console ibrida di Nintendo, con non poche sorprese.

Si parte con Pokemon Scarlatto e Violetto: i due giochi, molto criticati per i limiti tecnici messi in evidenza al lancio, si espanderanno a partire dall’autunno con due corposi pacchetti aggiuntivi che introdurranno ambientazioni, personaggi, mostri e nuove storie, suscitando l’interesse dei fan. Se non dovessero bastare queste due espansioni, ecco che anche la curiosa serie spin-off Pokemon Detective Pikachu farà finalmente il suo ritorno con un nuovo capitolo, in uscita il prossimo 6 ottobre.

Nel mare delle produzioni third party, poi, si segnalano i porting della trilogia di Batman Arkham di Rocksteady (Autunno 2023); l’annuncio della versione Switch di Metal Gear Solid Collection: Volume 1, raccolta che include i primi cinque giochi della serie di Konami insieme a gustosi extra (24 ottobre); il simpatico e coloratissimo Fae Farm (8 settembre), perfetto per i più giovani; il nuovo Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, nuovo capitolo che unisce le meccaniche della serie di Square Enix con quelle di Pokemon (1 dicembre); si fa poi rivedere anche Sonic Superstars, nuovo gioco della serie platform 2d con Sonic e i suoi amici (Autunno 2023).

Il Direct serve ovviamente anche a ricordare l’imminente ritorno dei Pikmin. La serie, nata dalla mente di Shigeru Miyamoto, si arricchirà di un quarto capitolo in arrivo il 21 luglio, con tante nuove meccaniche messe in mostra dal gameplay trailer inedito tra esplorazione e combattimento. Per i neofiti della serie, c’è anche una buona notizia; i primi due capitoli della serie, pubblicati originariamente nel 2001 e 2002 su Game Cube, sono stati infatti resi disponibili per l’acquisto sul negozio digitale di Switch. Un’ottima notizia anche in chiave di preservazione della memoria storica, senza dubbio.

La chiusura è tutta dedicata al re dei platform. Dopo l’annuncio di Super Mario RPG, remake dell’immortale classico per Snes Legend of the Seven Stars tirato completamente a lucido per l’occasione, Nintendo rivela dopo ben 11 anni un nuovo capitolo della serie bidimensionale dell’iconico idraulico, dal titolo Super Mario Bros. Wonder. Il gioco si è mostrato con un gameplay trailer ricchissimo, una gioia per gli occhi degli appassionati, che ha messo in mostra tutto lo splendore artistico e le prime nuove meccaniche di gioco, tra cui la trasformazione di Mario in un elefante. Ne sapremo e ne vedremo di più nei prossimi mesi, con una data di uscita fissata al 20 ottobre.