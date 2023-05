F1 2023 – Primo trailer, data di uscita e dettagli

Appassionati di Formula 1, preparate a scaldare i motori, perché l’annuale appuntamento con la serie di videogiochi targati Codemasters è in dirittura d’arrivo. Electronic Arts ha rivelato F1 23, il gioco ufficiale della Fia Formula One World Championship dedicato all’attuale stagione sportiva in corso. Il due volte campione del mondo Max Verstappen ha siglato una partnership con Ea Sports ed è confermato come volto della copertina dell’edizione digitale F1 23 Champions.

Con il debutto del primo trailer, gli sviluppatori hanno anche illustrato le prime informazioni sul gioco, che includerà il ritorno della modalità storia Breaking Point. La storia seguirà un nuovo capitolo delle carriere di Aiden Jackson e Devon Butler, piloti compagni di squadra del Konnersport Racing Team, che mirano ovviamente a diventare i numeri uno dello sport automobilistico d’eccellenza. Non mancheranno colpi di scena e insidie, per un nuovo capitolo della storia che farà affrontare la Formula Uno da un punto di vista particolare.

Ne ha parlato Lee Mather, direttore creativo senior di Codemasters: “Il ritorno di Breaking Point permette ai giocatori di immergersi in una storia di corse che offre uno sguardo unico alla F1. Il nostro stretto lavoro con i team ci ha permesso di perfezionare il modello di guida, aggiungere un maggiore realismo al gioco, mentre l’implementazione di un nuovo sistema di codifica dei colori utilizzato nei film e in tv crea un’esperienza più fedele alla realtà”.

La parola d’ordine è quindi realismo, per un nuovo gioco che promette scoppiettante divertimento. In F1 23 viene implementata una nuova fisica dei veicoli, per offrire alle auto maggiore trazione in frenata, accelerazione e curva. Anche l’equilibrio tra aerodinamica e aderenza degli pneumatici sono stati proiettati in direzione del realismo, seguendo i feedback del gioco dello scorso anno e apportando ulteriori miglioramenti ai controlli e al motore dei veicoli. Oltre a questo, la tecnologia del controller Precision Drive garantirà ai giocatori un controllo migliore del pad, e una maggiore sicurezza nei momenti più importanti della gara.

Non mancheranno anche alcune nuove caratteristiche al gioco. In F1 23 debutta la distanza di gara del 35%, che rappresenta la via di mezzo ideale tra le opzioni di gara breve e lunga già presenti; inoltre, le bandiere rosse aggiungono nuova strategia al gioco, richiedendo all’utente di reagire prontamente e strategicamente per valutare il prosieguo della gara.

Naturalmente saranno inclusi i due nuovi Gran Premi della stagione, Las Vegas e Lusail, oltre a tre tracciati storici: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina) e Portimao (Portogallo), tutti presenti al lancio del gioco. Nel corso del supporto post-lancio, i giocatori saranno sorpresi con altri contenuti in arrivo.

Interessante novità riguarda l’hub F1 World, uno spazio virtuale all’interno del gioco nel quale i giocatori potranno sentirsi ancora più parte del mondo della Formula 1. In questa particolare modalità sono inclusi numerose attività per gli appassionati, come Prova a Tempo e Gran Premio, offrendo non solo un nuovo modo di giocare ma anche un sistema di progressione a sfide utile per sbloccare potenziamenti per le auto, nuove livree, tute e caschi.

F1 23 uscirà il 16 giugno su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Pc. Electronic Arts ha annunciato anche una edizione digitale esclusiva dal titolo Champions Edition, che include alcuni contenuti extra: un pacchetto digitale dedicato a Max Verstappen, quattro My Team Icons, boost per l’esperienza, contenuti dedicati a Las Vegas e molto altro ancora. Sui rispettivi store delle piattaforme, sono disponibili ulteriori dettagli sui preordini e i bonus delle varie edizioni.