Che classe! Si vota fino all’8 dicembre. Ecco la nuova classifica

Si avvicina a grandi passi la fine di questa edizione del gioco: l’8 dicembre infatti sarà l’ultimo giorno per votare la propria classe preferita.

Nel frattempo, le classi protagoniste del nostro gioco continuano il proprio percorso verso la sperata vetta della classifica.

Oggi trovate la graduatoria aggiornata, come sempre a qualche giorno fa per permettere di effettuare i controlli necessari.

Sfioriamo i 200 concorrenti, come potete vedere: nella top ten si stanno avvicendando da giorni le classi che più fortemente si stanno impegnando nel gioco, ma non date tutto per scontato!

Chissà che qualche classe non abbia voluto tenere “silente” il proprio gruppo di sostenitori per concentrare tutta la propria “potenza” di voto negli ultimi giorni?

Lo scopriremo nella classifica finale, che sveleremo nei giorni successivi alla chiusura del gioco. Continuate a seguire il gioco sul quotidiano Libertà, su www.liberta.it e suoi nostri canali social!

CLASSIFICA DEL 22 NOVEMBRE 2021