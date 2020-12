Gas Sales Bluenergy, a Trento domenica da dimenticare

Dopo l’entusiasmante vittoria nel turno infrasettimanale con Verona, è fragoroso il tonfo della Gas Sales Bluenergy che cade senza conquistare un set sul parquet dell’Itas Trentino. Priva del solito Grozer, la squadra di Bernardi ha deluso le attese in una serata da dimenticare in fretta: male la ricezione, imprecisa in attacco, la formazione di Lorenzetti ha avuto gioco facile per ottenere i tre punti. Solo nel secondo parziale i biancorossi hanno mostrato segnali di ripresa per poi arrendersi in un terzo set a senso unico. Tre punti che consentono a Giannelli e soci di avvicinare proprio Piacenza in graduatoria (ora sono tre le lunghezze di vantaggio), con la squadra di Bernardi attesa domenica prossima dalla sfida proibitiva con Civitanova.

ITAS TRENTINO-GAS SALES BLUENERGY 3-0

(25-16 25-21 25-17)